سانشيز يخضع لكشف طبي لتحديد حجم إصابته

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي عن الإصابة التي تعرض لها أليكسيس سانشيز خلال مشاركته مع المنتخب التشيلي ضد كولومبيا. وأضاف النادي في بيان رسمي أصدره، أن سانشيز يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر ومن المقرر أن يسافر إلي

وأكد رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب تشيلي أن سانشيز قد يحتاج لتدخل جراحي يمكن أن تبعده لفترة تقترب من ثلاثة أشهر.

ولم يشارك سانشيز سوي في أربع مباريات مع الإنتر، سجل خلالها هدف وشارك في صنع آخر. إصابة في الكاحل الأيسر ومن المقرر أن يسافر إلي برشلونة لخضوعه لكشف طبي غدا لتحديد إذا كان بحاجة لتدخل جراحي أم لا.وأكد رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب تشيلي أن سانشيز قد يحتاج لتدخل جراحي يمكن أن تبعده لفترة تقترب من ثلاثة أشهر.ولم يشارك سانشيز سوي في أربع مباريات مع الإنتر، سجل خلالها هدف وشارك في صنع آخر.

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