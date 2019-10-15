تصفيات كأس العالم | السومة يواصل التهديف مع سوريا ويُشارك مبخوت الصدارة

واصل نجم أهلي جدة السعودي “عمر السومة” التهديف مع منتخب سوريا في الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كاس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بتسجيله لثنائية بعد عصر اليوم الثلاثاء في مرمى منتخب جوام ضمن المجموعة الأولى بهذه التصفيات المشتعلة، ليتقدم السومة في لائحة هدافي التصفيات إلى المركز الأول برصيد 6 أهداف ليُشارك الإماراتي أحمد مبخوت الصدارة.

وأثار عمر السومة مشكلة أزعجت الاتحاد السوري لكرة القدم وشريحة كبيرة من المشجعين السوريين نهاية الشهر الماضي، عندما اعتذر عن الذهاب إلى معسكر المنتخب لأسباب غير مقنعة.

وخرج الاتحاد السوري في بيان رسمي يهدد فيه السومة بأنه لن يُستدعى في المستقبل القريب، إلا أن اللاعب اعتذر وقرر تغيير رأيه، ليشارك في مباراة جزر المالديف في الجولة الثانية، والتي شهدت تسجيله لثنائية، قاد بهم بلاده للفوز، وفي نفس المباراة تعرض هداف الهلال “عمر خربين” لإصابة خطيرة في الساق اليمنى ستبعده عن الملاعب 6 أسابيع.

وتصدر لائحة هدافي التصفيات الآسيوية مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي ولاعب منتخب الإمارات “أحمد مبخوت” برصيد 6 أهداف لمدة 50 دقيقة فقط حتى جاء السومة ليحرز ثنائية أمام جوام.

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ومن بين سداسية مبخوت هاتريك أمام منتخب إندونيسيا في الجولة الثانية من التصفيات يوم 10 أكتوبر الجاري، في اللقاء المنتهي بفوز الإمارات 5/صفر.

وعاد أحمد مبخوت ليُسجل مع منتخب الإمارات في مباراة الجولة الثالثة أمام تايلاند، ظهر اليوم الثلاثاء، عندما تعادل لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إلا أنه لم يستطع تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، ليخسر أحفاد الشيخ زايد المباراة بنتيجة 1/2، ويتراجعوا إلى المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن تايلاند وفيتنام، ويسمح مبخوت للسومة بمشاركته للصدارة.

ويُشارك في صراع اعتلاء صدارة هدافي التصفيات الآسيوية مهاجم منتخب إيران ونادي السيلية القطري “كريم أنصاري فارد” برصيد 5 أهداف، ولدى مهاجم منتخب الصين “يانج إكسو” نفس رصيد الأهداف.

ويأتي في المرتبة الثالثة بجدول الهدافين خمسة لاعبين هم: الإيراني أزمون والكوري الجنوبي كيم شين ووك والأسترالي ماكلارين والياباني مينامينو والماليزي شاهريل فكري، ولكل منهم 4 أهداف.