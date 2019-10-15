الرئيسية/آسيا/ شاهد | صور ملحمة فلسطين والسعودية في رام الله بتصفيات مونديال قطر 2022 آخر الأخبارآسيااقتصاد رياضيالميركاتو السعوديلقطة اليوممباريات اليوم ملحمة تاريخية لمنتخب فلسطين أجبر فيها نجوم السعودية على التعادل السلبي..

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