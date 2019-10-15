التعادل يحسم مواجهة فلسطين والسعودية والإمارات تتلقى هزيمة من تايلاند

خيم التعادل السلبي على مباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي في المواجهة التاريخية، التي احتضنها ملعب فيصل الحسيني برام الله لأول مرة في مواجهات المنتخبين، اليوم الثلاثاء.



والتقى المنتخبان اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.



وفقد المنتخب السعودي بهذا التعادل صدارة المجموعة بعد أن وصل رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات أيضا.



وكان المنتخب الأوزبكي قد قفز إلى صدارة المجموعة إثر فوزه اليوم على سنغافورة 3-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.



كانت المباراة حماسية على حساب المستوى الفني، وسط شغف غير مسبوق، من جانب الجماهير الفلسطينية التي حرصت على مشاهدة المباراة من على أعمدة الإنارة وكذلك من على أسطح المنازل المحيطة بالملعب.



وتلقى المنتخب الإماراتي، الثلاثاء، هزيمة من مضيفه التايلاندي بهدف لهدفين في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بقطر 2022، وأمم آسيا التي ستقام بالإمارات 2023.



أحرز ثنائية تايلاند، تيراسيل دانغدا وايكيت بانيا في الدقيقتين 28 و51، بينما جاء الهدف الإماراتي عبر علي مبخوت في الدقيقة 45.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب فيتنام على مضيفه إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف.



وسجل ثلاثية فيتنام، هيونه تان هونغ ونكوج هاي كيو من ضربة جزاء وتين لين نعيون في الدقائق 26 و55 و61، بينما جاء هدف إندونيسيا الوحيد عبر عرفان باشديم في الدقيقة 84.



بذلك، تتصدر تايلاند الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن فيتنام، وجاءت الإمارات ثالثة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ماليزيا، وأخيرًا إندونيسيا بلا رصيد من النقاط.



المصدر: وكالات