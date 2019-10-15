رياضة | الكهرباء تصعق أبو شحاته برباعية في كأس مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكهرباء تصعق أبو شحاته برباعية في كأس مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق كهرباء الاسماعيلية علي حساب فريق مركز شباب أبو شحاته بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الدور التمهيدي الاول لكأس مصر في لقاء اقيم علي ملعب الكهرباء .

جاء تشكيل فريق كهرباء الاسماعيلية يضم : أحمد حسن في حراسة المرمى، محمد عباس كوتا ، لأحمد فتحي ، محمد بيبو ، عبدالله عبد الرؤوف، أوربا (توتوس) ، رضا زكريا ، محمد العايدي (حازم عماد )، احمد غريب ، محمد علاء بكار ، محمد يونس (كاريكا ) .

البدلاء : إبراهيم حسين ، أحمد كاريكا ، احمد توتوس ، حازم عماد ، أحمد عاطف ريشة ، مصطفي تريزيجيه ، محمد ياسر.

وجاء تشكيل فريق ابو شحاته مكون من : السيد أحمد طلعت في حراسة المرمى، أحمد سعداوي ، أحمد علاء وحيد ( عبد الرحمن عادل )، أيمن سعيد ، ابراهيم محمد سعد ، أحمد جمال فؤاد ، مراد أحمد مختار ، عيد عبد الحليم، محمود كمال الدين، محمود صلاح ، مازن شعبان (أيمن محمد مصطفي ).

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البدلاء : محمود اشرف عطية في حراسة المرمى، محمد احمد يونس, محمود سليمان ، عبد الرحمن عادل ، أيمن محمد مصطفي ، يس مصطفي ، أحمد ابراهيم كمال

افتتح محمد عباس كوتا الاهداف للكهرباء من عرضية يضعها رأسية في مرمي ابو شحاته في د 30 وينتهي الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف وفي الدقيقة 20 من الشوط الثاني يضع محمد العايدي الهدف الثاني للكهرباء من تسديدة من خارج منطقة الجزاء .

وفي الدقيقة 25 يضع احمد غريب هدف ثالث من ضربة حرة من علي حدود المنطقة وفي الدقيقة 40 يضع محمود صلاح هدف ابو شحاته الوحيد وفي الوقت بدل الضائع سجل محمد علاء بكار الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من حازم مرسي لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدف.

أدار اللقاء الحكم عمرو سامي حكم ساحة، علاء عبد العليم مساعد أول ، محمود النحاس مساعد ثاني ، محمد الوحش مراقب حكام ، وعلي سليم مراقب مسابقات.