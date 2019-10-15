رياضة | قرار صادم من برشلونة تجاه نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صادم من برشلونة تجاه نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة برشلونة قرارًا صادمًا بعدم عودة نجم الفريق لارتداء قميص البلوجرانا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة .

برشلونة يرفض عودة نجم الفريق

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، أن هناك خطة سرية داخل البلوجرانا لعدم عودة فيليب كوتينو نجم برشلونة المعار إلى صفوف بايرن ميوينخ الألماني .

وأوصحت الصحيفة الإسبانية، أن النادي قد قرر عدم عودة كوتينيو إلى كامب نو أبدًا، وفي حال قرر مسؤولو النادي البافاري عدم تفعيل الشرط الجزائي الموجود بعقد اللاعب، سيقوم البرسا بإعادة كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي من جديد .

وكان برشلونة قد قرر إعارة فيليب كوتينيو إلى النادي البافاري مطلع الموسم الجاري، بعدما ظهر بصورة متواضعة داخل أروقة كامب نو خلال الموسم الماضي،علمًا بأن قيمة بند الشراء النهائي في عقد نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميوينخ تبلغ 120 مليون يورو .

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برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .

جدول الترتيب يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .

حيث يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة .