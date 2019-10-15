رياضة | نجم برشلونة يعلن موقفه من البقاء أو الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يعلن موقفه من البقاء أو الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت الكثير من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى اقتراب نجم برشلونة من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

نجم برشلونة يحدد وجهته المقبلة.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إيفان راكيتيتش نجم برشلونة بدأ بالفعل يستطلع السوق تمهيدًا لرحيله عن كامب نو . وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن نجم برشلونة أصبح خارج الخطط الفنية للإسباني إرنستو فاليردي المدير الفني للبرسا، ليكون اللاعب حبيس دكة البدلاء مؤخرًا . وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن راكيتيتش نجم برشلونة ضمن أجندة التعاقدات المستهدفة لكلًا من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي . Advertisements وكشفت الصحيفة عن نية برشلونة بعدم التحرك بشكل كبير لبيع اللاعب، حيث تدرك إدارة النادي أن نجم برشلونة هو من سيقرر الرحيل حال استمر على دكة البدلاء دون الحصول على مركزه السابق في التشكيل الأساسي للفريق . برشلونة يواجه إيبار في البروفة الأخيرة قبل الكلاسيكو وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة . جدول الترتيب يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة . حيث يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة .

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