رياضة | تأهل مركز شباب الحمام والجزيرة إلى التمهيدي الثاني لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهل مركز شباب الحمام والجزيرة إلى التمهيدي الثاني لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الحمام في عبور التمهيدي الأول في مسابقة كأس مصر بعد فوزة علي القاسمي 1/2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب مركز شباب الحمام في مباراة تأخرت لمدة نصف ساعة بسبب إختلاف الحكام علي المقابل المادي للإنتقالات مع الفريق المصيف وتمسك كل منهما بموقفة إستنادا الي اللوائح علي حسب كلام الطرفين.

تقدم القاسمي في الدقيقة 35 من الشوط الأول عن طريق السيد صلاح لينتهي الشوط الأول بتقدم القاسمي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سيطر شباب الحمام علي أحداث الشوط حتي تمكن مبروك أحمد " أوتاكا" من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 72 وقبل نهاية المباراة تمكن البديل محمد عاطف"كريستي" من إحراز الهدف الثاني لشباب الحمام لينتهي اللقاء بفوز مركز شباب الحمام 1/2 وصعودة للتمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر.

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دخل شباب الحمام المباراة بتشكيل مكون من : أحمد أبو السعود، وحسن ناصف، وإبراهيم عبد الله، وعبد العزيز إبراهيم، ومصطفي عطية، وأحمد يوسف، ومبروك أحمد، وسامي محمد، ومنصور جابر، ويوسف جويدة، وعبد الله خميس

بينما دخل القاسمي اللقاء بتشكيل مكون من : محمد خميس، ومستور عبد الحليم، وسعد إبراهيم، ومحمد سمير، ومحمد إبراهيم، ومحمد جمعة، وشعبان جاب الله مستور، وفرح مرزوق، وحمدي مسعود، ومدحت صالح.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم حكام من منطقة الأسكندرية مكون من: علي طلبة، ومحمد شعبان، وياسر البحيري.

وفي إطار نفس الدور التمهيدي الأول صعد فريق الجزيرة بعد فوزة علي الهلال بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء اللقاء بتعادل الفريقين 1/1.