رياضة | الصيد يهزم سمنود في مباراة الأزمات بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيد يهزم سمنود في مباراة الأزمات بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح صيد المحلة في الفوز على سمنود بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب سمنود في إطار مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر.

وجاءت تشكيل صيد المحلة : أحمد قاسم، عبد الرحمن عوف، محمد رضا، إسلام سعيد، محمد رسمي، إسلام سعيد، عبد العزيز مصطفي، بسام الحسيني، إسلام عبد العظيم، محمد الدسوقي، رضا خليف، فيكتور اليجا.

أحرز هدف المباراة الوحيد بسام الحسيني لاعب الصيد في الدقيقة ٢٥ من الشوط الاول.

وشهدت المباراة سيطرة لنادي سمنود من أجل إحراز هدف التقدم وأعتمد صيد المحلة على الهجمة المرتدة الذي نجح من خلالها إحراز هدف الفوز وفي الدقيقة ٣٥ توترت الأجواء داخل الملعب بعد أن جذب بسام الحسيني لاعب الصيد مهاجم سمنود من الفانلة واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة ولم يعطي للاعب سمنود إنذار وأعترض جهاز سمنود على الحكم لانه سيكون الانذار الثاني للحسيني ويطرد ولكن حكم اللقاء يرفض إشهار الانذار للاعب.

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وقام المدير الفني لصيد المحلة طارق السعيد بالاشتباك مع عبد الله الاشرم المدير الإداري لسمنود وتوقف اللعب وتدخل الأمن لعودة الهدوء للملعب.

وشهد الشوط الثاني ضغط لسمنود بجميع خطوطه من أجل إدراك هدف التعادل ولكن دون جدوى وأعتراضات من حسام غنيمة رئيس نادي سمنود مما أدى إلى طرده من الملعب بقرار من حكم المباراة.

وبهذه النتيجة يصعد سمنود للدور التمهيدي المقبل من بطولة كأس مصر.

أدار المباراة تحكيميا حكم ساحة عبد الرحمن محمد وساعده محمود رزق .

وراقب اللقاء مصطفى صلاح من منطقة القاهره ومراقب المسابقات عاطف فرغل.

