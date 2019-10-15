رياضة | هيرفي رينارد يعلق على تعادل السعودية أمام فلسطين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيرفي رينارد يعلق على تعادل السعودية أمام فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على تعادل فريقه أمام فلسطين بتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال رينادر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كنا ندرك صعوبة المباراة من قبل، وهذا ما ظهر جنبًا أثناء المباراة، فمنتخب فلسطين ليس بالمنتخب السهل وخصوصًا على أرضه".

وأضاف :"أعتقد بأنها نتيجة إيجابية بغض النظر عن أي شئ أخر، كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنتخب المنافس".

وتابع :"غاب عنا عامل التسديد على مرمى المنافس بشكل كافٍ، مما حد من خطورتنا في المباراة على مرمى فلسطين".

وأتم "لدينا مجموعة من الأسماء الشابة والتي تحتاج للدعم ولمزيد من الوقت لتقديم ما لديهم".