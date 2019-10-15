رياضة | بسبب الهتافات العنصرية.. رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم يتقدم باستقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الهتافات العنصرية.. رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم يتقدم باستقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر رسميا قرار صادم بسبب أحداث العنصرية الأخيرة.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي إلى هتافات عنصرية من جماهير منتخب بلغاريا خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الإثنين وخاصة أصحاب البشرة السمراء حتى اقترب الحكم من إلغاء المباراة.

رئيس اتحاد بلغاريا يتقدم باستقالته رسميا

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وأعلن بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم اليوم رسميا تقدمه بإستقالته من رئاسة الاتحاد بسبب أحداث العنصرية وعقب مطالبة بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا له بتقديم إستقالته.

نتيجة مباراة إنجلترا وبلغاريا أمس

يذكر أن منتخب إنجلترا كان قد فاز على نظيره منتخب بلغاريا بستة أهداف مقابل لا شئ أمس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.