رياضة | إنفوجراف.. رونالدو يصل إلى 700 هدف في مسيرته الكروية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجراف.. رونالدو يصل إلى 700 هدف في مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في تحقيق رقم تاريخي مع منتخب بلاده بعد هدفه في شباك منتخب أوكرانيا منذ قليل.

كريستيانو يسجل الهدف الـ 700 في مسيرته

وسجل رونالدو هدف تقليص النتيجة لمنتخب بلاده في المباراة التي تجمع البرتغال ومنتخب أوكرانيا في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

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وأصبح رونالدو أول لاعب يصل ل700 من الأهداف في القرن الحالي خلال 974 مباراة .

ويتقدم منتخب اوكرانيا على منتخب البرتغال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الشوط الثاني من المباراة.

وهنا نستعرض إنفوجراف يرصد الـ700 هدف للدون في مسيرته الكروية.