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رياضة | أهداف مباراة - سوريا 4 × 0 غوام | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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مباريات دولية ودية - منتخبات

المغرب - أساسي

-

x
21:00

-

الجابون - أساسي

الجزائر - أساسي

-

x
22:00

-

كولومبيا - أساسي

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

ليشتنشتاين

-

x
20:45

-

إيطاليا

السويد

-

x
20:45

-

إسبانيا

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كمبوديا

0

x
13:30

4

العراق

تايبيه

1

x
13:40

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4

أستراليا

تايلاند

2

x
14:00

1

الإمارات

فلسطين

0

x
15:00

0

سوريا

4

x
16:00

0

غوام

الأردن

0

x
18:00

0

النيبال

البحرين

0

x
18:30

0

إيران

قطر

1

x
18:30

0

عمان

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