رياضة | تأهل السكة والقومي والغابة وحلوان وخروج الشمس بكأس مصر

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد على حساب فريق مركز شباب الظاهر بضربات الجزاء الترجيحة 4-3 فى إطار الدور التمهيدي الأول لكأس مصر.

سجل الأهداف للسكة مصطفى جعفر،محمد عبد الفتاح شولا، وحسن بشندى، ومحمد رمزى واضاع محمد ريعو

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وسجل ضربات جزاء فريق الظاهر : هشام محمود، ومحمد صبري ومحمد مصطفى وتصدى محمد جمال حارس السكة لضربتين محمد أحمد، ومحمد عادل

بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

تقدم فريق السكة الحديد بهدف حسن بشندى في الدقيقة 38 من عرضية محمد رمزي وتعادل محمد عادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بضربه رأس من عرضية محمد صبري.

انتهى الشوط الأول بدون أهداف، حيث شهدت الدقيقة 16 تصويبة قوية من مصطفى صبحى لاعب الظاهر ينقذ محمد جمال حارس السكة.

وتألق حارس مرمى الظاهر وأنقذ مرماه من تصويبتي اللاعب فوزي الكاشف.

وأنذر الحكم محمد ريعو لاعب السكة، ومحمد رمضان لاعب الظاهر.

وكاد محمد أحمد لاعب فريق الظاهر أن يسجل هدف، من ‘نفراد تام بالمرمى، حيث نجح حسن بشندى في إنقاذ الكرة من على خط المرمى.

خاض فريق السكة اللقاء بتشكيل يضم : محمد جمال، ومصطفى عبد ربه، وحسن بشندى، ومحمود أكمل، والمتولى حافظ، وطه زين العابدين، ومحمد عبد الرحيم ريعو، وفوزي الكاشف،وأحمد عبد المنعم كشرى، وعبد العليم السيد، ومحمود سعيد الصقر.

البدلاء : محمد السعدني، أحمد خالد، وياسر رضا، ويوسف عطاى، ومحمد عبد الفتاح شولا، ومصطفى جعفر، ومحمد أبراهيم رمزى.

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بينما خاض فريق مركز شباب الظاهر بتشكيل ضم: محمد السيد، ومحمد رمضان، وحمد عيد، وهشام محمود، ومحمد صبري،ومصطفى حفنى،مصطفى صبحى، وأحمد مجدى، ومحمد أحمد، ورمضان محمد، ومحمد مصطفى.

البدلاء : حمد السيد، ومحمد عادل، ومحمد اشرف، ومهدي عبد الغني، ويوسف عبد الفتاح، وأحمد سامى، وحسان حسن.

وأدار المباراة الحكم أحمد ناصر حكم ساحة، ومحمد أبو العزيم مساعد أول, واكرامى محمد توفيق.

وفازفريق طوخ بقيادة مسعد العليمى على فريق بطا بهدف إسلام شحته، وحقق فريق أبو النمرس مفاجأة بالفوز على فريق جولدى بهدف صلاح بيبو.

وفاز كسكادا إحدى فرق القسم الرابع على فريق الصف بهدف رضا ابراهيم،

وفاز العبور على فريق بنها 3-0 سجل الأهداف شريف حجاج هدفين، وعلى أيمن هدف.

وفاز فريق البدرشين على فريق البطل الأوليمبي 3-1 بضربات الجزاء الترجيح

3-1.

وفاز فريق الغابة على فريق توشكى بهدف، وفاز فريق 6 أكتوبر على فريق الوراق برباعية نظيفة سجل الأهداف عبد الحميد شبانه هدفين،و حمادة عبد الرسول، ونجيب ابراهيم.

وحقق القومي الفوز على فريق التربية والتعليم 3-0، وفاز فريق هليوبوليس على الشمس 2-1 وفاز حلوان العام على مركز شباب أبو السعود 4-0.

فاز المرج على الطائرات 5-2، وفاز فريق الشرقية على فريق بلبيس بهدف محمد صالح في الدقيقة الأخيرة من المباراة.