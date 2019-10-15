رياضة | العبوريكتسح بنها بثلاثية نظيفة في الأدوار التمهيدية لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبوريكتسح بنها بثلاثية نظيفة في الأدوار التمهيدية لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح العبور فى تحقيق الفوزعلى بنها بثلاثية نظيفة، في المباراة التى اقيمت عصر اليوم على ملعب العبورالجديد بالأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر.

قدم أبناء العبور ، أداء ممتاز على مدار شوطى المباراة ، نتج عنه إحراز الأهداف الثلاثة، حيث أحرز اللاعب شريف حجاج هدف المباراة الأول، بينما أحرز اللاعب كريم حسين هدف المباراة الثاني، وأحرز اللاعب على أيمن هدف المباراة الثالث والأخير.

وضمت قائمة العبور لكرة القدم كلًا من:

محمد غنيم، كريم أحمد، باسم محمد، أحمد حمدي، علي أيمن، أحمد مديح، كريم حسين، إسلام فهمي، محمد حجاج، عبدالعزيز السيد، هشام الدين، مصطفى عبدالفتاح، بدوي سيد، محمود محمد، محمود علي، محمد جمال، حسام الدين، أحمد فهمي.

ينما الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى العبور يتكون من:

ك مدحت قنديل – مديرا فنيا، ك علي عبدلله – مدربا عاما، ك سيد صلاح – مدرب مساعد ، ك سيد المأمور – لحراس المرمي، ك محمد شاهين مدير إداري، ك خالد عبدون إداريًا، دأحمد طلعت طبيب، ك يونس محمد أخصائي، ك سامح حامد تدليك وتأهيل

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عمال . سيد شمروخ – محمد حسن.

وتتكون لجنة الكرة بنادي العبور، من المستشار طارق ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد رفعت ، والأستاذ علاء السيد، أعضاء مجلس الإدارة.

ويقدم مجلس إدارة نادي العبور خالص التهاني القلبية للفريق على هذا الأداء الرجولي الذي بدى على اللاعبين طوال شوطين المباراة بقيادة الجهاز الفني، متمنيين لهم مزيدًا من التوفيق والتقدم في كافة المنافسات القادمة في بطولة الدوري والأدواري التمهيدية من بطولة كأس مصر

وضمت قائمة نادي بنها كلًا من:

عمرو عبدالكريم، أكرم صبحي، مهاب علي، محمد مصطفى، عماد صابر، إسلام بيومي، محمود عبدالسلام، مصطفى أحمد عبدالكريم، عبدالرحمن عوض، عماد إسلام، أيمن أسماعيل، عمرو جابر، أحمد صلاح، أحمد محمد، عبدالرحمن عبدالرؤوف، عبدالرحمن محمد عبداللطيف، حسنين كرم/ أويانو..

بينما يتكون الجهاز الفني لنادي بنها من: كابتن أحمد عبدالرؤف مدرب، كابتن سانح البربري مساعد مدرب، إداري كابتن أحمد عوني العدوي، أخصائي محمد جودة إمام، مترجم كابتن أحمد توفيق.