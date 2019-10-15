شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين خربين وسيسيه ويوسف علي تصدر هدافي الدوري السعودي والان مع التفاصيل

يتصدر السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال قائمة هدافي الدوري السعودي خلال الست مبارايات الماضية ، وهو المهاجم العائد من بيراميدذ المصري إلي ناديه السابق الهلال وينافسه في الصراع علي لقب الهداف السنغالي أليو سيسيه لاعب فريق العدالة وهو اللاعب القادم من البنزرتي التونسي.

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كما يأتي الفرنسي يوسف ياكات صاحب ال26 ربيعا لاعب الوحدة في نفس الترتيب بتسجيله 4 اهداف هو الاخر ومشاركته في صنع هدف لزميله بالفريق.

وتشتعل قمة الهدافين بدخول كل من فيتشو مهاجم الاتحاد الذي احرز 3 اهداف خلال ال6 جولات المنقضية والسويدي كارلوس مهاجم نادي الحزم بنفس الرصيد.

ثم يتوالي الهدافين بمساهمات كل من محسن ياجور وزكريا حدراف ولكل منهما هدفين لصالح فريق ضمك