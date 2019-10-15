شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف نجم خط وسط اليوفنتوس والان مع التفاصيل

يستهدف النادي الملكي نجم وسط ميدان السيدة العجوز البوسني بيانتش ليكون خليفة الكرواتي لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم سابقا بعد انخفاض ملحوظ في مستواه

واشاد المدير الرياضي لريال مدريد علي ضرورة التعاقد مع لاعب وسط من الطراز الرفيع وسيكون البوسني بيانتش خير خلف لافضل سلف حيث يعد اللاعب من افضل لاعبين خط وسط في العالم

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ويعيش بيانتش فترة تألق كبيرة مع المدرب الايطالي ساري الذي يعتمد عليه بصفة اساسية ويعد اللاعب من اهم اعمدة الفريق في الوقت الحالي ان لم يكن اهمهم

وابرم النادي الملكي بعض الصفقات في الانتقالات الماضية وكان اهمهم البلچيكي ايدين هازارد لاعب تشلسي الانجليزي السابق والذي لم يقدم الأداء المنتظر منه حتي الان تحت قيادة الفرنسي زيدان

ويطمح النادي الاسباني في الحصول علي خدمات بيانتش لتدعيم الفريق للرجوع الي القمة