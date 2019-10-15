شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: أسبوع شاق ينتظر زيدان مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

قالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد ينتظر أسبوع شاق للغاية مع الفريق.

‏وأضافت الصحيفة:ريال مدريد يتصدر الليجا، لكنه يقبع في المركز الأخير في مجموعته بدوري الأبطال نصف كوبٍ فارغ أو نصفٌ ممتلئ بغض النظر عن رؤيتك للأمر، فإن زيدان موعود بمواجهات صعبة في 6 أيام فقط ‏لن يتم إقصاء ريال مدريد في إسطنبول في حالة الخسارة امام جالتا سراي، لكنهم يحتاجون للفوز لقلب التوقعات وتسلق سلم الترتيب.

ويدرك زيدان أهمية المباراة ولسوء الحظ فإنها تسبق الكلاسيكو ببضعة أيام، الأمر الإيجابي هو أن النادي التركي يحتل المركز العاشر في دوريه ولديه العديد من المشاكل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن ‏كل شيء على المحك، ولذا يريد المدرب الفرنسي أن يستعيد هازارد ومارسيلو وبقية اللاعبين لأفضل مستوياتهم وأنه لابد من تحقيق الفوز في مايوركا للوصول كمتصدر قبل الكلاسيكو.