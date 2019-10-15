التصفيات المزدوجة.. التعادل السلبي ينهي لقاء السعودية وفلسطين

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

انتهت مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، التعادل بدون أهداف، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء في أول مواجهة بينهما تقام على الأراضي الفلسطينية.

وامتلأت مدرجات الاستاد، بالجماهير الفلسطينية التي تلقت هدايا من لاعبي المنتخب السعودي قبل انطلاق المباراة، بينما تبادل الفرنسي إيرفي رينار مدرب السعودية درعا تذكاريا مع نور الدين ولد علي مدرب المنتخب الفلسطيني.

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وتراجع المنتخب السعودي للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة أيضا لكأس آسيا 2023، برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان التي فازت 3-1 خارج أرضها على سنغافورة في مباراة أخرى جرت اليوم.

ويملك المنتخب الفلسطيني أربع نقاط ويتفوق بفارق الأهداف على سنغافورة بينما يتذيل اليمن ترتيب المجموعة بنقطتين من ثلاث مباريات.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.