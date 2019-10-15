شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتعادل سلبيًا مع فلسطين بالتصفيات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم أمام مضيفه الفلسطيني سلبيا في المباراة التي أقيمت اليوم ،الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني برام الله، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وفازت أوزبكستان على مضيفتها سنغافورة 3-1 على الملعب الوطني بمنافسات نفس المجموعة .

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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد السعودية إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف أوزبكستان المتصدرة حتى الآن بعد أن ارتفع رصيدها إلى 6 نقاط، فيما ارتفع رصيد فلسطين إلى 4 نقاط في المركز الثالث تليها سنغافورة بفارق الأهداف ثم اليمن برصيد نقطتين.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، تعادلت الصين أمام مضيفتها الفلبين سلبيا على ملعب باناد ستاديوم بالمجموعة الأولى.. وفازت أستراليا على مضيفتها تايبيه 7-1 على ملعب الوطني بالمجموعة الثانية.. كما فاز منتخب العراق على كمبوديا برباعية نظيفة.

وفاز منتخب اليابان على طاجيكستان (3 - 0).. فيما تغلبت تايلاند على الإمارات (2-1).