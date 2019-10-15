شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي.. المرشح الأول في رالي القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يشارك السائق السعودي البطل يزيد بن محمد الراجحي، في رالي القصيم الدولي، الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات، الذي سيقام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر الجاري، حيث يصنف في فئة الراليات الصحراوية القصيرة «باها».

سيشارك الراجحي في سيارة تويوتا هايلوكس رفقة الملاح الإيرلندي مايكل أور، ويشرف على تحضير السيارة فريق «أوفردرايف للسباقات» البلجيكي، وهو من الفرق الشريكة مع شركة تويوتا في تطوير طراز «هايلوكس» للراليات الصحراوية.

يولي الراجحي أهمية لمشاركاته المحلية توازي تلك التي يوليها للدولية، حيث يدرك النجم السعودي أن النجاح في الوطن أساس للنجاح خارجه، علما بأن اسمه لم يغب عن المشاركات الوطنية سوى في مرات قليلة ولديه سجل لا يضاهى، فقد كان الراجحي حاضرا في رالي حائل الدولي، وفاز بلقبه خمس مرات، حيث يحمل العدد القياسي لعدد مرات الفوز به لسائق واحد علما أنه أقيم 14 مرة، وفي الجولة التجريبية لرالي الشرقية 2008 ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات وفاز بلقبه مرتين، وفي رالي جدة الدولي وفاز بلقبه مرتين في 2014 و2015.

Advertisements

ويتطلع الراجحي للمنافسة على لقب الرالي وإضافته إلى سجل إنجازاته المحلي، حيث قال: «سنكون حاضرين بالتأكيد في رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات، ونتطلع للمنافسة على لقبه».

وتابع: «نأمل أن تنمو وتنهض رياضة السيارات المحلية في المملكة لما تلعبه من دور في اكتشاف وصقل المواهب الشابة، خصوصا للمشاركة في رالي داكار العالمي، وندعم الجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والهيئة العامة للرياضة في تطوير وتنمية رياضة السيارات في المملكة خصوصا بين الشباب».

أما بالنسبة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية، فإنها تتألف من خمس جولات تجمع ما بين الراليات القصيرة «باها» والطويلة «كروس كانتري»، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والهيئة العامة للرياضة، بقصد النهوض برياضة المحركات في المملكة وتأهيل السائقين الناشئين وتطوير مهاراتهم ليتمكنوا من الانتقال للمنافسات العالمية.