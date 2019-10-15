شكرا لقرائتكم صافرة برازيلية لإدارة مباراة مصر وكندا فى كأس العالم العسكرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما سيتولى الحكم محمد عادل وتحسين أبو السادات تحكيم مباراة فرنسا وكوريا بنفس البطولة .
ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى غداً الأربعاء ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 أكتوبر.
ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة ، سيرجيو فارياس مدير فنى ، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال ، محمود عبد الغنى مترجم ، يسرى عرفان مدير إدارى ، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، محمد عبد الرحمن طبيب ، محمد عادل حكم ، تحسين أبو السادات حكم.
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