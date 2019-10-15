شكرا لقرائتكم صافرة برازيلية لإدارة مباراة مصر وكندا فى كأس العالم العسكرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتولى طاقم تحكيم برازيلى إدارة مباراة المنتخب العسكرى لكرة القدم مع نظيره الكندى المقرر لها الحادية عشر صباح غداً الاربعاء بإفتتاحية مشوار الفريقين فى كأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى

فيما سيتولى الحكم محمد عادل وتحسين أبو السادات تحكيم مباراة فرنسا وكوريا بنفس البطولة .

ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى غداً الأربعاء ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 أكتوبر.

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ومنح البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، اللاعبين راحة عدة ساعات بعد الوصول فجر اليوم الثلاثاء ثم أقام تدريبات استشفائية للاعبين استعداداً لمباراة كندا .

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية وضمت القائمة 21 لاعباً هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة ، سيرجيو فارياس مدير فنى ، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال ، محمود عبد الغنى مترجم ، يسرى عرفان مدير إدارى ، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، محمد عبد الرحمن طبيب ، محمد عادل حكم ، تحسين أبو السادات حكم.