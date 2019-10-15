شكرا لقرائتكم الخطيب يحضر مران الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل لقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواصل الفريق الاستعداد للزمالك على ملعبه بالتتش بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام الإعلاميين وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.
ويحتل الاهلي قمة الدوري بـ9 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة التى يحمل الأهلي لقبها ، يما يحتل الزمالك المرز الرابع برصيد 7 نقاط.
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