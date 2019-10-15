شكرا لقرائتكم تعديلات فى تشكيل المقاصة استعدادا لمواجهة المصري بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الفني قد عدل تشكيل الفريق الذي خاض مباراة الجونة في الجولة الثالثة والتي خسرها الفريق الفيومي بهدف نظيف، وكان أبرز هذه التعديلات هو الدفع بمحمد ابراهيم في مركز لاعب الارتكاز، ومن المقرر أن يعود إبراهيم إلى مركزه الأساسي كصانع ألعاب أمام المصري، خاصة وأن خطأ هدف الجونة والذي سجله حسني فتحي في مرماه عن طريق الخطأ بدأ من محمد ابراهيم.
ويطمح المقاصة فى اقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى بعد التدعيمات القوية التى قام بها الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى، والتى كان أبرزها محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الإعارة إلى المقاصة.
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