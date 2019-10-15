شكرا لقرائتكم غياب محمود رزق عن مواجهة الإتحاد السكندرى و وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود رزق مدافع الإتحاد السكندرى عن مواجهة فريقه أمام وادى دجلة فى الأسبوع الرابع والمقرر له الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية ، بعدما تعرض لكدمة فى الأنكل بإحدى الكرات المشتركة فى مباراة الحمام الودية الأخيرة والتى فاز فيها زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف .

من المقرر ان يخضع اللاعب لفترة علاج لاتقل عن خمسة أيام يعود بعدها للتدريبات الجماعية .

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ويفاضل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد بين الثنائى إسلام جمال و أحمد شلبى لسد النقص فى الدفاع وأن كان الأول هو الأقرب لتعويض غياب رزق .

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب سموحه فى الخامسة عصرا ويسعى طلعت يوسف إلى إعطاء بعض التعليمات الخاصة للثنائى خالد قمر و اوكوى لحل أزمة اهدار الفرص السهلة التى يعانى منها الفريق