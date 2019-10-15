شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية بـ أبو رجيلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك ساسي في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله أمس الاثنين إلى القاهرة قادما من تونس، وذلك بعد مشاركته في المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة
من ناحية أخرى عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبا الفريق وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي.
وقام ميتشو بالحديث مع الثنائي في بعض الأمور الفنية خاصة وأن الخواجة الصربى يعتمد على اللاعبين منذ حضوره لتدريب قلعة ميت عقبة .
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