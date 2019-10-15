شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة مكتمل الصفوف قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بعودة محمد رمضان والذي أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة والزمالك التي إقيمت فى الجولة الثانية للدورى، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .

وأصبح جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة أمام المصري باستثناء أحمد عادل عبد المنعم الذي يخوض تدريبات تأهيلية من الإصابة التي تعرض لها بجذع في الرباط الداخلي للركبة.

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ويستعد المقاصة لمواجهة المصرى على ملعب السلام يوم الخميس المقبل، حيث يمتلك الفريق الفيومى في رصيده 3 نقاط فقط بعد الفوزعلى أسوان فى مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3 / 2، فيما خسر أبناء الفيوم فى مباراتى الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك والجونة بنتيجة 1 /0.

ويطمح المقاصة فى اقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى بعد التدعيمات القوية التى قام بها الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى، والتى كان أبرزها محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الإعارة إلى المقاصة.