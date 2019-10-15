شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: نسعى لتحقيق إنجاز فى كأس مصر ولن نتنازل عن حلم الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء عبد الصمد المدير الفنى لفريق الداخلية أن الفريق استكمل استعداداته للموسم الجديد فى دورى القسم الثانى، والذى ينطلق الأحد المقبل، حيث يواجه الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا، فى الجولة الأولى.

وأضاف ضياء عبد الصمد، لـ"الخليج 365"، أن الفريق يسعى لتحقيق إنجاز فى كأس مصر، مستعيناً بخبرات لاعبيه من الدورى الممتاز.

وتضم مجموعة الداخلية فرق: الترسانة، منتخب السويس، القناة، النجوم، الزرقا، المريخ، بتروجت ، جمهورية شبين، كوكاكولا، النصر.

واختتم عبد الصمد أن الفريق لن يتنازل عن طموح العودة إلى الدورى الممتاز رغم صعوبة المنافسة فى مجموعته التى تضم أكثر من فريق له خبرات سابقة فى دورى الأضواء والشهرة ويسعى أيضاً لنفس الطموح.