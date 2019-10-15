شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يغادر القاهرة الليلة متوجهاً للصين للظهور مع المنتخب العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء محمد بسام حارس مرمى منتخب مصر متوجهاً للصين للمشاركة مع المنتخب العسكرى فى منافسات كأس العالم العسكرية .

واتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر العسكرى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على الإبقاء على محمد بسام حارس المرمى مع الفراعنة للمشاركة فى ودية بتسوانا التى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف دون رد ليغيب اللاعب عن المواجهة الأولى لمنتخب مصر العسكرى أمام كندا فى كأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى ، وتقرر أن يلحق محمد بسام ببعثة المنتخب العسكرى عقب ودية بتسوانا ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباراة الثانية أمام عمان.

ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى غداً الأربعاء ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 أكتوبر.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة ، سيرجيو فارياس مدير فنى ، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال ، محمود عبد الغنى مترجم ، يسرى عرفان مدير إدارى ، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، محمد عبد الرحمن طبيب ، محمد عادل حكم ، تحسين أبو السادات حكم.