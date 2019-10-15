شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: منتخب البدرى يختلف عن كوبر وأجيرى.. واستعادة الروح أكبر المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر، أن الفوز على بتسوانا بهدف نظيف وديًا أمس، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، يعتبر بداية موفقة للمنتخب تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى.

قال طارق مصطفى لـ"الخليج 365" إن منتخب مصر مع حسام البدرى يختلف عن منتخب مصر مع كوبر وأجيرى، موضحًا: "منتخب مصر مع كوبر كان يتسم بالميل للشق الدفاعى والتأمين، ومع أجيرى كانت هناك مساحات واضحة بين خطوط المنتخب، لكن مع البدرى وضح أمس رغم أنها المباراة الأولى أن هناك فكرا جديدا مع الاحترام لمنتخب بتسوانا إلا منتخب مصر استحوذ على مجريات اللقاء وأضاع أكثر من هدف محقق".

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وتابع مدرب عام المنتخب أن منتخب مصر استطاع أن يفرض سيطرته على مجريات وأضاع أكثر من فرصة بأقدام كوكا وتريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، مضيفًا أن منتخب مصر لم يلعب مباريات ودية فى شهر سبتمبر الماضى وفقًا للأجندة الدولية بعكس باقى المنتخبات نظرًا للأحداث التى أعقبت خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

تابع أنه لا يريد المبالغة بعد الفوز على بتسوانا، ولكن البداية جيدة للغاية، موجهًا الشكر للاعبين لالتزامهم داخل وخارج المعسكر وهو ما ساعد في توصيل فكر وتعليمات الجهاز الفني رغم قصر فترة المعسكر، موضحًا أن المنتخب ظهر بروح جديدة وهي الروح المعروفة عن منتخب مصر معتبرًا عودة الروح أهم مكاسب ودية بتسوانا.

وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعًا لأعضاء الجهاز الفنى لمناقشة برنامج الإعداد لمباراتىّ كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021.