شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد ذكرى التتويج بكأس السوبر التاسع فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع فيس بوك، ذكرى تتويج القلعة الحمراء بكأس السوبر المصرى للمرة التاسعة على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك فى عام 2015.

ونشرت صفحة الأهلى صوراً من تتويج الفريق الأحمر وعلقت: "الأهلى زى النهاردة الخميس 15 أكتوبر 2015.. فريقنا بطلاً للسوبر المصرى للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه على الزمالك 3 / 2.. هل تتذكر تشكيل فريقنا فى هذه المباراة؟.

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الاهلي

وفى مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 2015 أحرز الأهلى لقب كأس السوبر المصرى لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالى بعد فوزه 3-2 على الزمالك بطل الدورى والكأس، فى لقاء مثير أقيم بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وشهد احتساب 3 ركلات جزاء.

واستعاد الأهلى وقتها معنوياته بعد موسم للنسيان ونال لقب الكأس السوبر، الذى كان يعد افتتاحية للموسم الكروى 2015-2016، كما أنه حرم غريمه من نيل الثلاثية التاريخية بعد لقبى الدورى والكأس وثأر لخسارته أمامه فى نهائى مسابقة الكأس.

وأقيمت المباراة بحضور 25 ألف متفرج، وهى المرة الأولى فى تاريخ لقاءات قطبى الكرة المصرية، التى تقام فيها هذه المباراة على أرض عربية، والمرة الثانية التى يلتقيان فيها خارج مصر بعد السوبر الأفريقى عام 1994 بجنوب أفريقيا وفاز الزمالك بهدف أيمن منصور.