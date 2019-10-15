شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قرعة كأس مصر لكرة اليد إلى 22 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تأجيل قرعة بطولات كؤوس المراحل السنية المختلفة إلى يوم 22 أكتوبر الجارى، بدلا من يوم 19 من نفس الشهر، للموسم المحلى 2019 / 2020.

ومن المقرر أن تقام القرعة على صعيد الرجال ومواليد 2000 / 2002، كأس مصر 2002 / 2003، ومواليد 2004 / 2005، وكأس مصر مواليد 2006.

كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001، ومسابقة 2002 / 2003 ومرحلة 2004 / 2005، فضلا عى الناشئات مواليد 2006 .

من جانبه أكد عبد المنعم إجراء مراسم القرعة فى مقر الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضية باستاد القاهرة بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المنافسات.