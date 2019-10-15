قصة طريفة حولت مسار اللاعب كاسيميرو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن قصة طريفة حدثت معه خلال بداية مسيرته الكروية.

كاسيميرو، قال في تصريحات تليفزيونية على قناة “موفيستار” الإسبانية: لقد خضعت للاختبارات في نادي ساو باولو حين كنت في عمر الـ11 أو 12 عاما وكان هناك حوالي 300 لاعبا، سيختار النادي منهم 50 فقط.

لاعب “الميرنجي” أضاف: كنت ألعب في الهجوم، حيث كانت لدي قوة بدنية جيدة، وأتذكر حين سأل المدرب من يلعب حارس مرمى رفع 3 أيديهم، ثم سأل من يلعب كمهاجم فرفع 50 لاعبا أيديهم، ولذلك لم أرفع يدي لأن المنافسة في هذا المركز كانت كبيرة.

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المدافع الدولي تابع: وحين قال من يلعب كصانع ألعاب رفع 50 أيديهم، لكنه حين سأل من يلعب كخط وسط دفاعي وجدت 8 لاعبين يرفعون أيديهم، فرفعت يدي معهم.

واختتم: كانوا يصرون في النادي على أنني خلقت لأكون مهاجمًا، لكنني تمسكت بأنني لاعب خط وسط دفاعي، وهكذا بدأ كل شيء.

كاسيميرو يُعد حاليا من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، وهو لاعب أساسي في تشكيلة ريال مدريد منذ سنوات.