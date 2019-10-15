لما يرفض إدين هازارد متابعة الصحف الإسبانية؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنتقل من فريق تشيلسي الأغنجليزي إلى الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، أنه لا يقرأ الصحف الإسبانية.
لاعب وسط فريق “الميرنجي” قال في تصريحاته نقلتها صحيفة “Ladernier heure” البلجيكية: إنه لا يقرأ الانتقادات التي تنشرها الصحف الإسبانية ضده، بسبب عدم إجادته للغة الإسبانية.
إدين هازارد أضاف خلال تصريحاته: لم أعش أسابيع صعبة في ريال مدريد، وأعلم أنهم يتحدثون كثيرًا عن النادي في كل مكان، لأنه ناد عظيم، ولهذا السبب أنا هنا.. لا أقرأ الانتقادات في الصحف، لأنني لازلت لا أفهم اللغة الإسبانية جيدًا.
اللاعب كشف أيضا أنه لا يرى ولا يسمع الانتقادات التي يتعرض لها من قبل وسائل الإعلام الإسبانية ومشجعي النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونه يريد التركيز مع الفريق فيما هو قادم.
هازارد كان قد انضم لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من تشيلسي في صفقة تخطت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو.
اللاعب البلجيكي تأثر بالإصابة التي لحقت به قبل انطلاق الموسم، لكنه نجح مؤخرًا في تسجيل أول أهدافه الرسمية بقميص “الميرنجي” في شباك غرناطة.
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