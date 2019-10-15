رغم بلوغه الـ 37.. بيتر تشيك يتألق في هوكي الجليد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألق النجم التشيكي بيتر تشك، حارس مرمى تشيلسي وأرسنال السابق، في رياضته الجديدة التي تحول إليها مؤخرا وهي هوكي الجليد.

اللاعب أثبت أنه يملك أعصابا من فولاذ بغض النظر عن الأرضية التي يلعب عليها بعدما أنقذ شباكه مرتين في ضربات الترجيح في أول مباراة يخوضها، وذلك بعد تحوله إلى هوكي الجليد ليساعد فريق جيلدفورد فينكس المنافس في دوري الدرجة الرابعة البريطاني على الفوز على سويندون وايلد كاتس.

ووفقا لـ”رويترز” فقد أسدل تشك البالغ من العمر 37 عاما - الذي خاض أكثر من 600 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع تشيلسي وأرسنال - الستار على مسيرته كلاعب في نهاية الموسم الماضي، لكنه أعلن مؤخرا انضمامه إلى فينكس للمشاركة معه في أوقات فراغه.

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بيتر تشك يعمل حاليا مستشارا فنيا مع تشيلسي، وتم اختياره مؤخرا رجل المباراة بعد تألقه وقال إنه سعيد بهدوء أعصابه خلال ضربات الترجيح.

تشك الذي كان آخر ظهور له في كرة القدم في نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي في مايو، أضاف: اندهشت أنا نفسي من هدوء أعصابي، لم أكن أتوقع ما ينتظرني ولذا سعدت جدا بالطريقة التي تفاعل بها جسدي مع المباراة.

تشك – الذي يعشق هوكي الجليد منذ صغره ومارسه قبل التحول لكرة القدم - ارتدى القميص رقم 39 تيمنا بالحارس العملاق السابق دومينيك هاشيك الذي لعب في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية لمدة 16 موسما وساعد جمهورية التشيك على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في 1998.