شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية وفلسطين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين منتخب السعودية ونظيره منتخب فلسطين منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ملخص مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات آسيا

وبدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين في محاولة لبناء الهجمة بشكل منظم وخطف الهدف الأول ولكن أضاع لاعبو كلا المنتخبين العديد من الفرص السهلة وسط سيطرة كبيرة من منتخب السعودية ولكن دون جدوى.

Advertisements

فيما بدأ الشوط الثاني ولم يختلف في شئ عن الشوط الأول في شئ ولكن حاول منتخب السعودية بشكل أكبر مع وجود بعض المحاولات من منتخب فلسطين ولكن عجز كلا المنتخبين عن تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ترتيب المنتخبين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصل كل منتخب على نقطة وحيده ليصل رصيد منتخب السعودية إلى 5 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بينما يصل رصيد منتخب فلسطين إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثالث.