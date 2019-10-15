شكرا لقرائتكم خبر عن اربعة لاعبين من البريميرليج مرشحين لـ جائزة "الجولدن بوي" والان مع التفاصيل

سيطر الدوري الانجليزي علي جائزة الجولدن بوي بأربعة لاعبين شباب وهي الجائزة التي تمنح لافضل لاعب شاب. وكان الاربع لاعبين اللذين لفتو الاضواء من الدوري الانجليزي الممتاز ميسون ماونت لاعب تشلسي والذي يقدم اداء ثابت وممتاز وانطلاقة ايجابية البريميرليج هذا العام تحت قيادة المدرب فرانك ريبيري والذي تم اختياره في قايمة المنتخب الانجليزي كما ينافسه في الجائزة لاعب المان سيتي فودين الذي اقنع بيب جوارديولا مدرب النادي بالأداء الرائع وينافسهم علي الجائزة ايضا الفرنسي ماثيو جوندوزي لاعب وسط الارسنال الذي يقدم موسم جيد مع الجانرز وتم استدعاء للمنتخب الفرنسي واخيرا اللاعب مويس كين لاعب ايفرتون الحالي واليوفنتوس السابق حيث كان تألق كين الموسم الماضي مع السيدة العجوز وجاءت القايمة كالآتي : ماتياس دي ليخت ٢٠ عام لاعب يوفنتوس جيانلويجي دوناروما ٢٠ عام حارس مرمي الميلان انسو فاتي ١٦ عام لاعب برشلونة ألفونسو دافيز ١٨ عام لاعب بايرن ميونخ فيل فودين ١٩عام لاعب المان سيتي ماثيو جاندوزي ٢٠عام لاعب الارسنال Advertisements إرلينج براوت هولاند ١٩ عام لاعب سالزبروج كاي هافارتس ٢٠ عام لاعب بايرن ليفركوزن جواو فيليكس ١٩ عام لاعب اتلتيكو مدريد مويس كين ١٩ عام لاعب ايفرتون ميسون ماونت ٢٠ عام لاعب تشلسي رودريجو ٢٠ عام لاعب ريال مدريد سانشو ١٩ عام لاعب بروسيا دورتموند فينسيوس جونيور ١٩ عام لاعب ريال مدريد نيكولو زانيولو ٢٠ عام لاعب روما

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