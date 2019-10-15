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باريس سان جيرمان يحصن نجمه الفرنسي براتب سنوي خيالي

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يدرس النادي الفرنسي الحفاظ علي نجمه الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يعد رغبة لاندية اوروبا والذي يتنبأ له ان يكون افضل لاعب في العالم في الأعوام القادمة براتب سنوي وهو ٥٠ مليون يورو سنويا. 

ويمتلك النجم الفرنسي كل مقاومات النجاح والتألق في اخر عامين لم يخرج مبابي من قائمة افضل ١٠ لاعبين في العالم وكان من الاسباب الرئيسية في تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

ويذكر ان سينتهي عقد اللاعب مع الفريق الفرنسي في عام ٢٠٢٢ الامر الذي يعمل عليه النادي لتحصين نجمه والحفاظ عليه والتجديد له حتي عام ٢٠٢٤ خوفا من الصراع الاسباني عليه من وريال مدريد.

ولم يحدد مبابي مصيره حتي الان من العقد الجديد مع النادي فيرغب اللاعب الفرنسي بالالتزام بالصمت حتي موعد التجديد.

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