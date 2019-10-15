شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول بين فلسطين والسعودية والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية مع فلسطين بالتعادل السلبي دون أهداف ، ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس أمم أسيا 2023، والتي يقام على فيصل الحسيني بفلسطين.

شهد الشوط الأول مناوشات عديدة من كلا المنتخبين محاولة منهما لأقتناص هدف أول، حتى جاءت أخطر فرص المنتخب الفلسطيني بعد إنفراد صالح شحادة بحارس السعودية محمد عويس ليتصدى لها الحارس.

Advertisements

وفي الدقيقة 29 حصل تامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني على أولى الكروت الصفراء في اللقاء بعد تدخل عنيف على لاعب السعودية.

وتوالت المحاولات من كلا المنتخبين، لكن جميعها باتت بالفشل على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

يذكر أن السعودية تحتل المركز الأول برصيد أربع نقاط، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.