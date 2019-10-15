شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفجر المفاجأة بشأن عقد كوتينهو والان مع التفاصيل

قرر نادي برشلونة عدم عودة كوتينهو إلى كامب نو أبداً، فى خطة مفاجأه والعمل على بيعه بأغلى سعر للاعب كرة قدم في تاريخ النادي الكتالوني.

وتناولت صحيفة ” آس ” مفاجأة بشأن مستقبل لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ البرازيلي فيليب كوتينيو.

وتابعت:، " كوتينيو لم يلعب بقميص برشلونة مرة أخرى، الخطة في البرسا هي بيعه للدوري الإنجليزي في حال رفض بايرن ميونيخ تحويل الإعارة إلى شراء" .

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و أشارت:، " في حال لم يفعل بايرن ميونيخ في الصيف المقبل، بند شراء البرازيلي بـ120 مليون يورو، سوف يعود كوتينهو إلى الدوري الانكليزي الممتاز".

وأكدت:، " الصحيفة أنه لا تفكير في استعادة اللاعب مجددا في الصيف المقبل خاثة في ظل التوقعات بأن برشلونة سيعيده عقب انتهاء إعارته بسبب ظهوره المميز بالبوندسليغا.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة سيبيع كوتينيو في الصيف لا محالة خاصة وأن عقد الإعارة يتضمن خيار الشراء نهائيا مقابل ١٢٠ مليون يورو ولكن فجرت الصحيفة مفاجأة مدوية وأكدت أن برشلونة سيبدي مرونة حول التفاوض بشأن هذا المبلغ إذا لزم الأمر.

وترى إدارة برشلونة أن تألق اللاعب أمر إيجابي وأن ذلك سوف يساهم في بيعه بمقابل جيد وأن أندية البريميرليج سوف تنضم لسباق الحصول على خدمات اللاعب.