الامارات | معاقبة ماجد سرور بالإيقاف 5 مباريات والغرامة 200 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة ماجد سرور بالإيقاف 5 مباريات والغرامة 200 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي إيقاف لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني الأول ماجد سرور خمس مباريات وتغريمه 200 ألف درهم بسبب مخالفته القواعد الخاصة بمعسكر المنتخب أثناء وجوده مع المنتخب خلال معسكره الأخير في دبي قبيل مباراة المنتخب مع إندونيسيا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب كان قد استبعد اللاعب ماجد سرور لمخالفته تعليمات الجهازين الفني والإداري للمنتخب وقامت إدارة المنتخب برفع تقرير الى لجنة الانضباط بشأن التصرف الذي بدر من اللاعب.