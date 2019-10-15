شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: ملعب الجونة على استعداد لاستضافة «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر شوقي رئيس إدارة شركة الكرة بفريق الجونة بأن ملعب الجونة مستعد لاستضافة مباراة القمة إذا كان هناك أزمة في ملعب اللقاء.

وتحدث نادر شوقي في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» عن مباراة القمة المقرر لها يوم السبت المقبل حسب جدول الدوري المعلن، وأكد أن ملعب الجونة يمكنه استقبال المباراة إذا كان هناك أزمة في إيجاد ملعب يقام عليه اللقاء.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت إمكانية تأجيل مباراة القمة يوم السبت المقبل يناءً على طلب الأمن غير أن مسئولي اتحاد الكرة أكدوا أن المباراة ستقام في موعدها.

وظهر رئيس الزمالك منذ فترة وطلب تأجيل اللقاء بسبب رغبته في حصول لاعبيه على راحة قبل مواجهة جينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري في دوري أبطال أفريقيا، اللقاء الذي تم إقرار موعده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مؤخرا.

وأعلن الاتحاد المصري جدول الدوري منذ فترة وتم التأكيد على أن مباراة القمة ستقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري على استاد القاهرة يوم 19 أكتوبر في تمام الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق مساء الثلاثاء استعدادا لمباراة القمة ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب التدريب الأخير للفريق يوم الجمعة المقبل حسب ما قرره فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.