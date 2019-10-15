شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثانى ترفع راية العصيان فى وجه الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض فريقا مياة البحيرة ورشيد خوض مباراتهما في الدور التمهيدي لكأس مصر، التى كان مقررًا لها عصر أمس الثلاثاء، احتجاجًا على قرارات اتحاد الكرة الأخيرة بخصوص الصعود من القسم الثالث.

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وطلب الجهاز الفني للفريقين من اللاعبين فور انطلاق المباراة الجلوس على الأرض وعدم اللعب.

وأعلنت أندية كفر الشيخ انسحابها من مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بكافة مستوياتها (القسم الثاني والثالث والرابع وكأس مصر)، نظرًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري من تعديل لوائح وشكل المسابقة وذلك بعد بداية الدوري ووصفوها بالتعسفية.

كذلك، اتفق أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه، وأحمد مجاهد، رئيس نادى ميجا، على عدم خوض المباراة، لكن مجلس إدارة نبروه اتخذ قرارًا مخالفًا لقرار رئيس النادى وقرر خوض المباراة، بينما التزم نادى ميجا بالاتفاق وانسحب من اللقاء.