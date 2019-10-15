برشلونة يوضح حقيقه تأجيل كلاسيكو الأرض 

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

أصبح لقاء كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والمقرر إقامته فى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري في مهب الريح حيث شهدت مدينة برشلونة الإسبانية العديد من المظاهرات الغاضبة بسبب الحكم بحبس عدد من القادة فى إقليم كتالونيا.



تأجيل كلاكسيو الأرض

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه هناك دعوات لمظاهرات حاشدة يوم 26 أكتوبر الجاري بالتزامن مع إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من حيث المبدأ، فإن برشلونة لا يدرس على الإطلاق طلب تأجيل مباراة كلاسيكو الأرض.

ويدرك برشلونة جيدًا أن المباراة يجب أن تنظم وتسير بسلاسة بغض النظر عن وجود احتجاجات ومظاهرات.

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ترتيب برشلونة فى الليجا

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة جمعهم الفريق الكتالوني من خوض 8 مباريات، تمكن من الفوز فى 5 مواجهات وتعادل في مباراة بينما تلقى الفريق الهزيمة فى مناسبتين.

أحرز برشلونة 20 هدفا في الجولات الثامن من الليجا بينما سكنت مرماهم 10 أهداف.

ترتيب ريال مدريد فى الليجا

وعلى الصعيد الآخر يتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 18 نقطة من خوض 8 مباريات حيث تمكن المرينجي من حصد الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 بينما لم يذق أبناء المدرب زيدان طعم الخسارة حتى الآن.

أحرز فريق ريال مدريد 16 هدفا خلال 8 جولات من الليجا بينما تلقت شباكهم 8 أهداف.