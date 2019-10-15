اليجري المرشح الأبرز لخلافة سولشاير

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 اليجري بدأت المفاوضات بين مدرب اليوفنتوس السابق أليجري ومانشستر يونايتد الانجليزي لتولي تدريب النادي خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير الذي بدأ الموسم الجديد بنتائج السلبية بعد البداية المبشرة له في الموسم الماضي والتي كانت جيدة

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية ان المدرب الايطالي أليجري وعد نجم المان يونايتد السابق الفرنسي باتريس اڤرا في معاونته في الجهاز الفني للشياطين الحمر وهو الامر الذي رحب به باتريس اڤرا Advertisements وعاد اڤرا الي الفريق في الشهر الماضي ليعمل مع فريق الشباب بالنادي استعدادا لحصوله علي الرخصة التدريبية مع الذكر ان مانشستر يونايتد في اسفل الدوري العام المركز ١٢ وهو الامر الذي لا يليق بمكانة العملاق الانجليزي وقد يكون لألجري المدرب الايطالي بداية ايجابية بسبب ترحيب الجمهور المنشستراوي له

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