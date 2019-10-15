يوفنتوس لن يفرط في رونالدو

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

نفي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الايطالي رحيل البرتغالي كرستيانو رونالدو هذا الصيف وأكد تمسك النادي بالهداف التاريخي لدوري ابطال اوربا.



من جانبه اعلن رونالدو انه لا نية له لمغادرة النادي وانه يحلم بالتتويج مع الفريق بدوري ابطال اوربا التي تعد اعرق بطولة في تاريخ الفرق والاندية والتي تعد البطولة الاقرب دائما لهدافها التاريخي رونالدو

وكشف رونالدو البالغ من العمر ٣٤ عاما عن فترة اعتزاله قائلا قد يكون اعتزالي في بعد ال٣٥ او ٣٦ عام لأتفرغ لأولادي ليكون النادي الايطالي هي اخر بوابة في مسيرة الاسطورة وافضل لاعب في العالم ل٥مرات

واعرب نادي يوفنتوس الايطالي متصدر الدوري الايطالي حتي الان انه متمسك بالنجم البرتغالي حتي ٢٠٢٢، حيث ابرم النادي الصفقات الثقيلة من احل حلم التتويج بالبطولة الاقوي دوري ابطال اوربا