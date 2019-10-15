محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول بعد التعافي من الاصابة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

محمد صلاح

عاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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وخاض صلاح مران الفريق الجماعي اليوم استعدادا لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وكان صلاح قد غاب عن معسكر منتخب مصر باتفاق مع المدير الفني للفراعنة حسام البدري الذي خاض اول مباراة له أمام بتسوانا وحقق الفوز بيها بنتيجة هدف مقابل لاشئ.