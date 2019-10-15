شكرا لقرائتكم معسكر إعداد لحكام ومسئولى كرة قدم الصالات باتحاد الكرة الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتخلل المعسكر محاضرات نظرية ومحاضرات عملية بصالة ستاد القاهرة يقوم بها المحاضر بالإتحاد الدولى محمد فرج ويعاونه كل من أسامة العارف وشريف رشوان .
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