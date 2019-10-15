شكرا لقرائتكم معسكر إعداد لحكام ومسئولى كرة قدم الصالات باتحاد الكرة الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة معسكر لحكام ومسئولى كرة قدم الصالات تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الجبلاية والمشرف العام على كرة الصالات والشاطئية والكره النسائية وإشراف لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 20/10/2019 م وحتى يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019 م وذلك بفندق بأحد فنادق مصر الجديدة .

ويتخلل المعسكر محاضرات نظرية ومحاضرات عملية بصالة ستاد القاهرة يقوم بها المحاضر بالإتحاد الدولى محمد فرج ويعاونه كل من أسامة العارف وشريف رشوان .