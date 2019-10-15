شكرا لقرائتكم افتتاح دورة إعداد المحاضرين بمشاركة ٢٥حكما سابقا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وشدد جمال محمد على أهمية اكتشاف وتأهيل جيل جديد من الحكام والمحاضرين والمراقبين والارتقاء بالمستوي الثقافي للحكام بجانب البدني والفني. فيما شهدت الدورة حضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بجانب عدد كبير من رموز التحكيم على رأسهم أيمن دجيش ومحمد فاروق وغيرهم.

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