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شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يؤجل قرعة كأس مصر إلى 22 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001 ، و مسابقة 2002 / 2003 و مرحلة 2004 / 2005 ، فضلا عى الناشئات مواليد 2006 .
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