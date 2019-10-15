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اتحاد اليد يؤجل قرعة كأس مصر إلى 22 أكتوبر...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبدالمنعم عن تأجيل قرعة بطولات كؤوس المراحل السنية المختلفة إلى يوم 22 أكتوبر الجارى بدلا من يوم 19 من نفس الشهر ، للموسم المحلى 2019 / 2020 .

 


 
ومن المقرر أن تقام القرعة على صعيد الرجال ومواليد 2000 / 2002، كأس مصر 2002 / 2003 ، و مواليد 2004 / 2005 ، وكأس مصر مواليد 2006.

 

 

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كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001 ، و مسابقة 2002 / 2003 و مرحلة 2004 / 2005 ، فضلا عى الناشئات مواليد 2006 .

 

 

من جانبه أكد عبد المنعم إجراء مراسم القرعة فى مقر الأكاديمية الأولمبية للقادة باستاد القاهرة  بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المنافسات.
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