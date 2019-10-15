شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يؤجل قرعة كأس مصر إلى 22 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبدالمنعم عن تأجيل قرعة بطولات كؤوس المراحل السنية المختلفة إلى يوم 22 أكتوبر الجارى بدلا من يوم 19 من نفس الشهر ، للموسم المحلى 2019 / 2020 .





ومن المقرر أن تقام القرعة على صعيد الرجال ومواليد 2000 / 2002، كأس مصر 2002 / 2003 ، و مواليد 2004 / 2005 ، وكأس مصر مواليد 2006.

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كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001 ، و مسابقة 2002 / 2003 و مرحلة 2004 / 2005 ، فضلا عى الناشئات مواليد 2006 .